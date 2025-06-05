Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, Kurban Bayramı'nda Personelle Bayramlaştı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla personelle bayramlaştı.

Ustaoğlu, birlik ve beraberlik içinde sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bayramların paylaşmanın, birlikte olma ve dayanışma kültürünün güçlendiği dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı ve kızgınlıklarımızı unutarak, aramızdaki yardımlaşmayı artırmak suretiyle, kardeşlik duygularımızın doruğa çıktığı günlerdir. Çalışmalarımızda kimseyi ayrıştırmadan kırmadan hizmet edebilmenin gayreti içerisinde çalışarak huzurlu bir bayram geçirmek temennimiz. Böyle müstesna günlerin coşkusunu ve sevincini yaşarken hepimizin gayesi, Seydişehir'imize güzel hizmetler kazandırmak, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek. Bayram boyunca hizmet etmek noktasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için arkadaşlarımızla sahada olacağız."

Katılımcılar, daha sonra bayramlaştı.