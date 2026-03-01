Haberler

Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, engelli bireylerle buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, engelli bireylerle buluştu
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, evde bakım hizmeti alan engelli bireyler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya gelerek, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Evde Bakım Hizmeti alan engelli bireyler ve aileleriyle aynı iftar sofrasında buluştu.

Ustaoğlu, Millet Bahçesi'ndeki programda engelin, bir eksiklik değil; hayata başka bir pencereden bakabilme yeteneği olduğunu söyledi.

Engellilerle gönül köprüleri kurmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Ustaoğlu, "Çünkü biz, birlikten kuvvet doğacağına, sevginin ve dayanışmanın her türlü engeli aşacağına yürekten inanıyoruz. Sizler bu toplumun ayrılmaz bir parçası ve en büyük umudusunuz. Her birinizin hayalleri, yetenekleri ve potansiyeli bizim için son derece kıymetlidir." dedi.

