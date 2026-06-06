Haberler

Konya'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, emekliler lokalinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Alacabel Tüneli, Kavak Termal Tesisleri ve kavşak düzenlemelerini ele aldı. Ayrıca Beyşehir'de hacılar karşılandı ve tarımda hastalık kontrolleri sürüyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emekliler Lokali'ndeki programda, Alacabel Tüneli, Kavak Termal Tesisleri ve ilçe genelinde yapılan kavşak düzenlemeleri ele alındı.

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, yapılan her hizmetin, atılan her adımın, alınan her kararın toplumla sağlıklı biçimde buluşmasında basının emeği büyük olduğunu belirtti.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini aktaran Ustaoğlu, "Ortak akıl, istişareler ve el birliğiyle çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerin fikir, görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir."ifadesini kullandı.

???????- Beyşehir'de hacılar karşılandı

Beyşehir'de kutsal topraklardan yurda dönen hacılar, dualar eşliğinde karşılandı.

Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen karşılama programında duygusal anlar yaşandı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen vatandaşları tebrik etti.

Beyşehir'de hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

Beyşehir'de üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meyve ve sebze üretimi yapılan bahçeler ile seralarda hastalık ve zararlı kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalar kapsamında üreticilerle bir araya geldiği ve karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunları kimse denetlemiyor mu? Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın

Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın
Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine

Bir anda çıldırdı: Hadi lan oradan...
Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu
Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi

Sıfır Atık Forumu’nda küresel iklim eylemi ortak bildirisi
Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü