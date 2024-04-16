Seydikemer İlçesinin İlk Kadın Muhtarı Ziyaret Etti

Seydikemer ilçesinin ilk kadın muhtarı olan Şahsene Gündüz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

Akdenizli, Minare Mahallesi Muhtarı Gündüz ile azalarını makamında ağırladı.

Mahallesinde yapmak istediği projeleri anlatan Gündüz, kadınların sosyal ve iş hayatında daha aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Muhtarlık yolunda kendisine ailesi ve çevresinin çok destek olduğunu anlatan Gündüz, "Azalarımın bir tanesi de kadın oldu. Çok güzel tepkiler geldi. 65 muhtarımın arasından tek kadın muhtar olmam gurur verici." dedi.

Gündüz'ü başarısından dolayı tebrik eden Akdenizli, demokrasinin en önemli yapı taşlarından birisinin de muhtarlık müessesesi olduğunu vurguladı. Seydikemer'de 65 mahalle muhtarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını dile getiren Akdenizli, yeni dönemde de aynı birlikteliği sağlayacaklarını kaydetti.

İlçedeki 65 mahalle muhtarının içerisinde bir de kadın muhtarın olmasına sevindiklerini ifade eden Akdenizli, kadınların toplumun her köşesinde aktif rol alması gerektiğini dile getirdi.

Akdenizli, Gündüz'e her türlü desteği vereceğini belirtti.