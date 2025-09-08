Seydikemer'de Cinayet Davası Devam Ediyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine K, Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Ö, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Emine K, eski eşi Şaban A'yı öldürmeyi tasarlamadığını iddia etti.

Burhanettin Ö'ye "Şaban'ı öldür, sana yardım ederim." gibi bir vaatte bulunmadığını savunan Emine K, "Asla ve asla Şaban'ı öldürmeyi istemedim. Burhanettin çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korktum. Yaşanan olay nedeniyle sustuğum için de pişmanım." dedi.

Babasını Burhanettin Ö'nün öldürdüğünü öne süren sanık Mert A. ise "Ben cinayete dahil olmadım. Sadece taşıma eyleminde bulundum. Bundan da pişmanım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Durkadın K. de Burhanettin'in Şaban'ı gözünün önünde öldürdüğünü, olayı sadece gördüğünü iddia etti.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrolünün sürmesine hükmetti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Seydikemer'de kaybolan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde Şaban A'nın cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğulları Mert ve Mehmet A, arkadaşı Burhanettin Ö. ile eski kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alınmıştı.

Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö, 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Durkadın K. ile Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar Emine K, Mert A, Burhanettin Ö. ile Durkadın K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.