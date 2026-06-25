Muğla'da ahırda çıkan yangında 200 saman balyası zarar gördü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahır büyük hasar görürken, 200 saman balyası tamamen yandı. Hayvanlar güvenli alana tahliye edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Uğurlu Mahallesi'nde, Şevket Zeytincioğlu'na ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ahırdaki hayvanların güvenli alana tahliye edildiği yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle ahırda büyük çapta hasar oluşurken, depolanan 200 saman balyası tamamen yandı.???????