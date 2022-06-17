Sevgi'yi öldüren sanığa müebbet ve 8 yıl 7 ay hapis cezası

ANKARA'da bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Sevgi Tekin'i (33), kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren sanık Gökhan Ağtaş (27), tutuklu yargılandığı davada müebbet ve 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Ağtaş, bir süre birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'taki evine, 4 Ocak 2021'de pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan Ağtaş hakkında, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.