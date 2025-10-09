Haberler

Seven Seas Voyager Kruvaziyeri Alanya'ya Ulaştı

Seven Seas Voyager Kruvaziyeri Alanya'ya Ulaştı
Bahamalar bayraklı 'Seven Seas Voyager' adlı kruvaziyer, Rodos Adası'ndan sonra Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide 677 yolcu ve 447 personel bulunurken, turistler ören yerlerini ziyaret ederek alışveriş yaptılar.

Bahamalar bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 206 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide çoğu ABD'li 677 yolcu ve 447 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları da ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.

"Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
