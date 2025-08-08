Sevcan Orhan, Bitlis'te Konser Verdi

Sevcan Orhan, Bitlis'te Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Sevcan Orhan, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Kent sakinleri konsere ilgi gösterdi ve Orhan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bitlis Belediye Başkanı, konserin sonunda Orhan'a plaket takdim etti.

Sanatçı Sevcan Orhan, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Mevlana Parkı'nda düzenlenen konsere, kent sakinleri ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Orhan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Orhan, konsere katılanlara teşekkür etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin ardından Orhan'a plaket verdi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.