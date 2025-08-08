Sevcan Orhan, Bitlis'te Konser Verdi
Sanatçı Sevcan Orhan, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Kent sakinleri konsere ilgi gösterdi ve Orhan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bitlis Belediye Başkanı, konserin sonunda Orhan'a plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel