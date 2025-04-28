Seul Merkez Cami'nin Çini ve Kaligrafi Dekorasyonu Tamamlandı

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı.

Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Seul Merkez Cami, çini ve kaligrafi dekorasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı.

Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Tugayı Subay imamlarından Abdulgaffur Karaismailoğlu ve Zübeyir Koç'un kışla dışı İslam'ı tanıtım faaliyetleri neticesinde ülkedeki ilk Müslümanların oluşmaya başladığını belirtti.

Türk Tugayının savaş sırasında cephelerden toplamış oldukları yetim çocuklar için Suwon Ankara Okulu ve Yetimhanesini açtıklarına dikkati çeken Eok, Türk ile Kore halkları arasındaki dostluğu perçinleyen Seul Merkez Cami çini ve kaligrafi dekorasyonunu gerçekleştiren Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine teşekkürlerini sundu.

Eok, inşaat sürecince sabır ve metanetle destekte bulunan Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen katılan Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de Kore savaşı sırasında "subay imamları" ile başlayan ilişkilere değindi.

Özdemir, Seul Din Hizmetleri Müşavirliği ofisinin 2020'de açılmasından sonra KMF ile Başkanlık arasında ikili ilişkilerin üst düzeye taşındığını vurguladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede ise caminin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Güney Kore'de Müslümanlar için böylesine güzel bir mabedin bulunması ve bu camide hizmet eden heyecanlı ve fedakar bir ekibin varlığı, bizler için son derece kıymetlidir." dedi.

??????? 2 Temmuz 2024'te yenileme ve dekorasyon işlemlerine başlanılan Seul Merkez Cami inşaatı 28 Şubat'ta tamamlandı. Türk çinileri Seul Merkez Cami için özel üretildi.

Ayrıca mihrap, minder ve kürsünün ilave edilmesiyle cami Türk çinilerini temsil eden açık bir müzeye dönüştürüldü. Caminin ikinci katına döşenen 99 adet çini süslemesi olan Esma-ül Hüsna özel döküm ve el işlemeleri ile yapıldı.

Caminin dış cephesi ve kubbesi turkuaz çinileriyle süslenirken, ciddi güvenlik riskleri barından 12 metre yükseklikte ve 120 metrekare alanı kapsayan ana giriş kapısı çelik konstrüksiyon mermer döşemesiyle emniyete alındı.

Törende Büyükelçi Tamer'e, Hazreti Osman'a nispet edilen Topkapı nüshası tıpkı basım Kur'an-ı Kerim hediye edildi.