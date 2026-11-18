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Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi.

Ülkenin en büyük ve en önemli kraliyet sarayı konumundaki yapı, 1592'de Japonya lideri Toyotomi Hideyoshi'nin, Asya anakarasını ele geçirme hedefiyle Kore'deki Joseon Hanedanlığı'na karşı başlattığı istila hareketi sırasında hasar gördü.

Bugüne kadar birkaç kez restore edilen saray, son olarak 1990'da başlatılan kapsamlı çalışmanın ardından bugünkü haline kavuştu.

Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Sarayın ana kapısı olan Gwanghwamun ismindeki "Gwanghwa" kelimesi, "hükümdar tarafından gerçekleştirilen erdemli dönüşüm" anlamına geliyor.

Sarayın ana salonu olan Geunjeongjeon Salonu, kralın taç giyme töreni, yetkililerin saygılarını sunmaları, yabancı elçilerin kabulü ve kraliyet ziyafetleri gibi önemli devlet etkinliklerinin düzenlendiği yer olarak dikkati çekiyor.

Salonun ismindeki "Geunjeong" kelimesi, "Dünyanın işlerini özenle yönetmek, iyi idare etmek" anlamı taşıyor.

Gyeongbokgung Sarayı'nı ziyaret edenler, yapıların özellikle çatı kısımlarında "Dancheong" olarak adlandırılan süsleme sanatı karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

Geleneksel Kore felsefesine dayanan ve mavi, yeşil, kırmızı, sarı, beyaz ve siyah renklerin hakim olduğu tasarımlarda, karmaşık geometrik desenler, daireler, çiçek motifleri ile ejderha, anka kuşu gibi mitolojik figürler yer alıyor.

Yapıların çatılarında ayrıca "Japsang" denilen ve Doğu Asya mimarisindeki geleneksel Çin mitolojisinden esinlenerek kilden yapılan heykelcik de bulunuyor.

Çatıların uç kısımlarında ise yapıları, yangın ve yıldırımlardan koruyacaklarına inanılan ve Doğu mitolojisinde "suyun ve yağmurun efendisi" olarak kabul edilen ejderha kafası figürleri yer alıyor.

Turistler "hanbok" giyerek ziyarette bulunuyor

Kore'nin zengin kraliyet geçmişini, geleneksel mimarisini ve kültürünü yakından deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası olan saray, her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.

Özellikle yabancı turistler, "hanbok" denilen Kore kıyafetlerini giyerek sarayı ziyaret edip fotoğraf çektiriyor.

Sarayda, görevlilerce sembolik olarak nöbet de tutuluyor.

Joseon Hanedanlığı döneminde kraliyet sarayını koruyan elit saray muhafızlarının giydiği tarihi askeri üniformaları giyen görevlilerin nöbet değişimi ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

"Gerçekten harika bir yer"

Litvanya'dan Güney Kore'yi gezmeye gelen Arminta Butrimaite, "Televizyonda izlemek çok güzeldi. Şimdi bizzat burada olmak ise insanı adeta zamanda geriye götürüyor. Gerçekten harika bir yer. Geleneksel kıyafetleri giyebilmek bir ayrıcalık, çok güzeller. Kültürü bizzat deneyimleyebilmek gerçekten harika." diye konuştu.

Gyeongbokgung Sarayı'nı kardeşiyle ziyaret eden Meksikalı Marijose Gonzalez ise sarayın muhteşem olduğunu ve Japonya'dakileri anımsattığını söyledi.

Sarayı ziyaret ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Gonzalez, "Burayı ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bunda Kore dizilerinin de etkisi var. Burada olmak benim için çok heyecan verici." dedi.

Melanie Gonzalez de "Burası çok güzel. Çünkü, Kore'nin kültürünü ve geleneklerini bünyesinde barındırıyor. Kore'ye geldiğimizde yapmak istediğimiz ilk şey, sarayı ziyaret etmek ve hanbok giymekti. Çünkü, bu kıyafetlerin çok güzel olduğunu düşünüyoruz ve herkese de çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'ye ilk kez geldiğini belirten Gonzalez, Kore'de olmaktan ve sarayı ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA