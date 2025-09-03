Haberler

Seul'de Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü

Güney Kore'nin Seul kentinde bir pizza restoranında gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, saldırgan gözaltına alındı. Olayın bir ticari anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Restoran sahibi olduğu belirlenen ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen saldırgan, olay sonrası intihara teşebbüs etti. Kurtarılan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri, saldırının taraflar arası bir ticari anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olaya yönelik soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
