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Servis Sürücüsü Öğrencilere Yemek İkramında Bulundu

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Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü Erol Ersoy, yıl sonu dolayısıyla öğrencilere yemek ikramında bulundu. Ersoy, her yıl sonunda öğrencilere ikramda bulunduğunu belirterek, yaz tatiline girmeden hem öğrencilere moral olması hem de vedalaşmak amacıyla yemekte bir araya geldiklerini anlattı.

Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü Erol Ersoy, yıl sonu dolayısıyla öğrencilere yemek ikramında bulundu.

Kuzsökü, Yakadibi ve Karlı köylerinden öğrencileri alıp ilçe merkezinde okullarına götüren servis sürücüsü Ersoy, eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla öğrencilere bir kafede yemek ikramında bulundu.

Ersoy, her yıl sonunda öğrencilere ikramda bulunduğunu belirterek, yaz tatiline girmeden hem öğrencilere moral olması hem de vedalaşmak amacıyla yemekte bir araya geldiklerini anlattı.

Servisteki çocuk seslerinden çok mutlu olduğunu dile getiren Ersoy, "Gönül isterdi ki okuldaki tüm çocukları yemeğe çıkarabilseydim. Benim de 3 çocuğum var, çocukların sesi bana çok iyi geliyor, çok mutlu oluyorum. Çocukları sevindirmek içimden geliyor. Her sene yıl sonunda servisteki öğrencilerle böyle bir organizasyonda bir araya gelmeye çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Erol Ersoy Gerze Sinop Eğitim Güncel Haberler

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