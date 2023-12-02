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Servis Şoförü Filistin Şalı Tartışmasıyla Gözaltına Alındı

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Kahramanmaraş'ta bir servis şoförü, başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söylediği kız öğrenciyle tartıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şoför, serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı kız öğrenciye başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförü Savaş Y., 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü Savaş Y. ile kız öğrenci E.S. arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.S., yüksek sesle müzikten rahatsız olduğunu söylerken, Savaş Y. ise "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim" dedi. E.S. de "Ben Filistin'e destek oluyorum" deyince servis şoförü "Öyle destek olunmaz. Benim arabama binme, in aşağıya" diye bağırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kız öğrenci o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepkiye neden oldu. Olayın ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda kimliği tespit edilen servis şoförü Savaş Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'

Savaş Y.'nin emniyetteki ifadesinde, serviste müzik dinleme nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, yine aynı nedenle tartışma çıktığını belirterek, "Bir anlık öfkeyle oldu" dediği belirtildi. Savaş Y., işlemlerinin ardından 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin İnsan Hakları Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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