Kocaeli'de servis aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 Şubat'ta servis aracıyla çarptığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunun ölümüne neden olan tutuklu servis şoförünün yargılanmasına başlandı.

Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İ.C, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktul Ela Tabakoğlu'nun annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

İ.C, savunmasında, ara sokağa girdiği esnada servis hostesinin "Ağabey çocuk var." demesiyle ve dışarıda bulunan diğer insanların araç kaportasına vurmasıyla olay olduğunu fark ederek durduğunu söyledi.

Sabahçı ve öğlenci öğrencilerin giriş ile çıkış saatlerinin çakışması sebebiyle aşırı yoğunluk olduğunu öne süren İ.C, olay esnasında herhangi ses duyamadığını kaydetti.

İ.C, 16 yıldır servis işi yaptığını ve problem yaşamadığını belirterek, olayın ani gerçekleştiğini, ayrıca dışarıdan tepki aldığı için o anda etrafa bakarak aracı durdurup aşağıya indiğini, olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini savundu.

Suçsuz olduğunu savunan İ.C, tahliyesini talep etti.

Baba Fatih Tabakoğlu da beyanlardaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, çocukları emanet ettikleri servis sürücüsünün çocuklarını bırakarak nereye gittiğinin de sorulmasını talep etti.

Anne Serpil Tabakoğlu da sanığın savunmasındaki ifadelerin gerçek dışı olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve kusur tespiti hususunda rapor alınması için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

Süreç

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarpmıştı.

Tabakoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü İ.C. tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C'nin Karayolları Trafik Kanunu "dönüş kurallarını", Ela Tabakoğlu'nun da "yayaların uyacakları kuralları" ihlal ettiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna göre İ.C'nin "tali", maktul Ela Tabakoğlu'nun da "asli" kusurlu olduğu aktarılan iddianamede, İ.C'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi ile 3 aydan 3 yıla kadar meslek icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması talep edildi.