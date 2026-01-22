Haberler

Serviks kanseriyle mücadelede erken tanı ve HPV aşısı kritik rol oynuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, serviks kanserinin erken tanı ile yüksek oranda tedavi edilebileceğini vurguladı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, HPV aşısının yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü koruma sağladığını belirtti.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, serviks kanserinin (rahim ağzı kanseri) erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebildiğini belirterek, "Hpv aşısı, serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dernek tarafından, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, serviks kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biri olduğunu belirtti.

Bu kanserin büyük oranda İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonuyla ilişkili olduğunu aktaran Karadurmuş, "Serviks kanseri önlenebilir ve erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türüdür. HPV aşısı, serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlamaktadır." açıklamasında bulundu.

Düzenli Pap-smear testi ve HPV taramalarının serviks kanserinin henüz belirti vermeden, erken evrede saptanmasına olanak tanıdığını vurgulayan Karadurmuş, "Erken tanı sayesinde hastalık tamamen tedavi edilebilmekte, yaşam kalitesi ve sağ kalım oranları belirgin şekilde artmaktadır." bilgisini verdi.

Karadurmuş, serviks kanserinin çoğu zaman erken evrede belirti vermeyebileceğinin altını çizerek, şikayet olmasa dahi düzenli jinekolojik muayene ve tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Düzenli kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise Serviks Kanseri Farkındalık Haftası'nın kadınları bilinçlendirmek, yanlış inanışları ortadan kaldırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatmak için önemli fırsat olduğunu belirtti.

Bilgi, aşı ve tarama ile serviks kanserinin büyük ölçüde önlenebileceğine işaret eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu farkındalık haftasında tüm kadınları sağlıklarını korumak için tarama programlarına katılmaya, HPV aşısı konusunda bilgi almaya ve düzenli kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. Serviks kanseri önlenebilir bir kanserdir."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor