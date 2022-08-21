Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın çobanlara yönelik 'Sürü Yönetimi Elemanı (Çoban) Benim' projesi kapsamında 47 bin 359 çoban, eğitimleri başarıyla tamamlayıp, sertifika almaya hak kazandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın çobanlara yönelik 'Sürü Yönetimi Elemanı (Çoban) Benim' projesi kapsamında 47 bin 359 çoban, eğitimleri başarıyla tamamlayıp, sertifika almaya hak kazandı.

Bakanlık Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı (EYDB), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin (TÜDKİYEB) 'Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü' kapsamında yurt genelinde çobanlara yönelik 2013 yılından bu yana kurslar düzenleniyor. İl milli eğitim müdürlüklerine bağlı halk eğitim merkezlerinde teknik elemanlarca verilen 2029 eğitim programına katılan 47 bin 359 kişi, sertifika aldı. Eğitimlerde sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere; koyun ağılı ve keçi barınağı kurma, koyun ve keçi ırkını seçme, küçükbaşlarını besleme ve bakımını yapma, çoğaltma, yetiştirme, bulaşıcı ve hayvan hastalıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma ve sağım yapma gibi konular öğretiliyor.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Orman Akademisi ile tarım, gıda, hayvancılık, orman ve su ürünleri gibi alanlarda çiftçinin hizmetinde olduklarını anımsatan Bakan Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile metruk köy okullarını restore ederek, birer sosyalleşme merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Kirişci, stratejik bir sektör olan tarımın daha da geliştirilmesi için kırsala bakış açısını değiştirmek arzusunda olduklarının altını çizerek, bu çerçevede kırsaldaki halkı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.