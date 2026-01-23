Haberler

Sertavul Geçidi ağır tonajlı taşıt geçişine açıldı

Karaman'da kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Sertavul Geçidi, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, yolun sürekli açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçit, dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Geçit, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve ekiplerin çalışmasıyla tüm araçların geçişine açıldı.

Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

