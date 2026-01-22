Haberler

Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı taşıt geçişine kapatıldı

Güncelleme:
İç Anadolu ve Akdeniz arasında bağlantı sağlayan Sertavul Geçidi, sabah saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisiyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Ekipler, kazaların önlenmesi adına önlemler alıyor.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

Ekipler, olası kazaları önlemek amacıyla yolu tır ve çekici tipi araçların geçişine kapattı.

Karayolları ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
