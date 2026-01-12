Haberler

Trabzonspor eski yöneticisi Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya geldi

Trabzonspor eski yöneticisi Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya gelerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekti.

Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik ve Murathan Taşkın'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sarayoğlu, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, Artvin'de Trabzonspor'a büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

Sarayoğlu, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

