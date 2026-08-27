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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da 44 derece sıcakta serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte yasak olan sulama kanalına giren 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı.

ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Raşit Atay (16), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu kentte 5 arkadaş, serinlemek için tarımsal sulamada kullanılan ve yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başarırken; Mehmet Raşit Atay, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmada, Atay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sulama kanalından çıkarılan Atay'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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