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Alara Çayı'nda kaybolan genç 13 gündür aranıyor

Alara Çayı'nda kaybolan genç 13 gündür aranıyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 Haziran'da serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat, 13. gününde hâlâ bulunamadı. Jandarma, polis, AFAD, İHH ve UMKE ekiplerinin katılımıyla 78 kişilik bir ekip, 3 kilometrelik nehir yatağı ve gölet alanında arama çalışmalarını sürdürüyor. DSİ ekipleri suyun akışını azaltmaya çalışsa da henüz sonuç alınamadı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Alara Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat (25), 13'üncü gününde aranıyor.

Karakaya Mahallesi'nde 12 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan Ahmet Polat, aranıyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, aramaların 13'üncü gününde çay ve çevresinde çalışmalarına davem ediyor. Jandarma asayiş, komando, su altı arama kurtarma timleri, jandarma köpekli arama unsurları, polis dalgıç ekibi, AFAD, İHH ve UMKE arama kurtarma ekipleri, aramalara katıldı. Karakaya Mahallesi'ndeki DSİ bendi ile Odaönü Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait Ulugüney Pompa İstasyonu arasında kalan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağı ve pompa istasyonu çevresinde oluşan gölet alanında yürütülen çalışmalarda 78 kişi görev aldı. DSİ ekipleri, iş makineleriyle Alara Çayı'nın yatağına kum ve çakıl taşıyıp suyun akışını ve yönünü azaltmaya çalıştı. Yürütülen aramalardan henüz sonuç elde edilemediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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