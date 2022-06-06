Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Haberler

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu AĞRI'nın Patnos ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Özer (14) boğuldu. AĞRI'nın Patnos ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Özer (14) boğuldu. Serinlemek için dün saat 15.00 sıralarında Patnos Baraj Gölü'ne giren Mustafa Özer, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Van'dan da dalgıç istendi. Van Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polislerin çalışmasıyla Mustafa Özer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özer'in cenazesi otopsi için Patnos Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Semih Yardımcı - Güncel Mustafa Özer Patnos Van Güncel Haberler

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