Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Ahmet Bayar tarafından tabancayla vurulup öldürülen Emre Savran, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 3 cenaze, defnedilmek üzere Serik'e götürüldü. Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı