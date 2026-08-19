Haberler

Serik'te VIP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Serik'te VIP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ogün Balkesen yönetimindeki 07 CHU 238 plakalı VIP minibüsü, Cumalı Mahallesi'nde Mehmet Ersöz'ün kullandığı 07 YT 694 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü Ersöz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havalimanından Belek'teki bir otele götürülen VIP minibüsteki 5 turist, kazada yara almadan kurtuldu.

Turistler, olay yerine çağrılan başka bir VIP minibüsle konaklayacakları otele gönderildi.

Kaynak: AA
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce...
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi