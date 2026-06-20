Uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

ANTALYA'nın Serik ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma sürecinde 15 şüpheli belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan 6 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheli, dün geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi. 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı