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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Hakkında işlem yapılan 6 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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