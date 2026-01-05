Haberler

Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar sonrası itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bir firmaya ait Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Özür dilemek de kar etmedi! Savcılık, Bedri Usta için harekete geçti
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe taraftarını uyutmayacak açıklama
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor