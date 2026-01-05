Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar sonrası itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bir firmaya ait Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel