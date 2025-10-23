Haberler

Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alper Al (22) ve Ahmet Koç'un (25) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Y, T.Y, V.A, C.A, A.K. ve H.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne getirildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli E.K.'nın ise Isparta'da tedavi altında olduğu ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine 20 Ekim'de gelen Alper Al ve Ahmet Koç ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açmış, Koç ofis içinde, Al da sokakta vurularak hayatını kaybetmişti. Olayda E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralanmıştı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
