Antalya'da kuvvetli yağış 6 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Serik'te 3 gündür süren sağanak yağış, evleri ve ahırları su bastı. Boğazkent Mahallesi'nde 1 ev ve 6 ahır su altında kaldı. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

EV VE AHIRLARI SU BASTI

Serik'te 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Köprü Çayı Irmağı'ndaki taşkında Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde bulunan meyve bahçeleri ile 1 ev ve 6 ahırı su bastı. Su basan ev kullanılamaz hale geldi. Büyükbaş ahırları ise suyla doldu. Ahırdaki hayvanlar sahibi ve komşularının yardımıyla tahliye edildi. Serik Sanayi Sitesi ile Boğazkent arasındaki yolda biriken su ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, "Dün saat 19.30 sıralarında başlayan yağış bölgemizde etkili oldu. Vatandaşımızın köpek barınağında 27 köpeği AFAD ve belediye ekibi kurtardı. Ahmediye köyünde evler, ahırlar su altında. Belediyenin tahliye çalışmaları devam ediyor" dedi. Uysal, derelerdeki atık nedeniyle yağışlarda taşkın yaşandığını anlattı.

Evini su basan İsmail Hasırcılar, "Evimin içi suyla doldu. İmkanlarımızla evimizi temizleye başladık" dedi.

Ahırı su altında kalan İbrahim Hasırcılar, "Babam arayıp evi su bastığını söyledi. Yaklaşık yarım metre evin içinde su dolmuştu. Ayrıca büyükbaş hayvanlarımızın kaldığı ahırlarımız su altında kaldı. Önce hayvanlarımızı çıkardık. Ardından depoda bulunan saman ve yemleri kurtarabildiğimiz kadarını çıkardık" diye konuştu.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Alanya'da Obaçayı bölgesinde taşkın suları nedeniyle birçok ev tahliye edildi. Obaçayı Sokak'taki evlerin tahliye edilmesi ve dolan suyun boşaltılması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Dimçayı bölgesinde Alanya İHH ekipleri suda kalan araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Manavgat'ta ise yağmur sularının etkisiyle debisi yükselen Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşmeye başladı. Dün kritik düzeyde olan su seviyesinde bugün gözle görülür azalma oldu.

