Serik'te Protez Tırnak Kursu Açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Protez Tırnak Kursu" açıldı.

Orta Mahalle 9 Mart Parkı içerisinde bulunan binada açılan ve güzellik alanında yeni bir eğitim fırsatının sunulduğu kurs kapsamında usta öğretici Ebru Çolak tarafından kursiyerlere, protez tırnak yapımı, tırnak süsleme, manikür, kuru manikür ve manikür-pedikür uygulamaları üzerine eğitim veriliyor.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, kurs merkezini ziyaret ederek yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kursiyerlere başarılar diledi.