Serik'te Öğrencilere Karneleri Verildi

Serik'te Öğrencilere Karneleri Verildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Dr. Cemal Şahin, Tekeli İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Eğitim yılının başarılı geçtiğini belirterek öğrencilere tatil dileklerini iletti.

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Dr. Cemal Şahin, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürleri ve öğretmenlerle Tekeli İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.

???????Kaymakam Şahin ve 1. Sınıf öğrencileri birlikte pasta kesti.

Eğitim ve öğretim yılı açısından 2024-2025 sezonun başarılı geçtiğini ifade eden Şahin, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize sorunsuz bir dönem bırakmayı sağladılar. Ben öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. YKS sınavında 11 okulumuzda sınava girecek 3 bin 500 civarındaki öğrencilerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 1800 öğretmenin görev aldığı ilçe genelinde, 25 bin 862 öğrenciye karnelerin dağıtıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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