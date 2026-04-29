Serik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve başka bir iş yerine de sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Merkez Mahallesi Haci Azmi Akman Caddesi'nde balık satışı yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede iş yerinin bitişiğinde bulunan diğer iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iş yerinin bitişiğinde bulunan kasap dükkanı da kısmen zarar gördü.