Serik'te hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi açıldı

Güncelleme:
Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde kursiyerlerin yaptığı hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Sergide 33 eser sanatseverlerle buluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı hat, naht ve ebru eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Halk Eğitim ve Gençlik merkezleri işbirliğinde Serik Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, 33 eser yer aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin 2 ayda yaptıkları eserleri sergi ile vatandaşla buluşturduklarını söyledi.

Amaçlarının ebru, hat ve naht gibi sanatları daha yaygın hale getirmek istediklerini ifade eden Türkmen, serginin gün boyunca açık kalacağını bildirdi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik Merkezi Müdürü İsa Seyyar, okul müdürleri, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
