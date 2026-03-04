Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Serik ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Serik Sanayi Sitesi'nde hurda malzemeler ve çöplerin bulunduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Ekipler, iş makinaları yardımıyla soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Servet Tümer