Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 32 ADD 393 plakalı hafif ticari araçla, Ahmet Hanifi Okur'un kullandığı 20 AJR 344 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA