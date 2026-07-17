Haberler

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında ev sahibi Hasan Turan ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Hasan Turan ile yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Onlar kaçtı, toz bulutu peşlerini bırakmadı! Saniyeler sonrası korkunç
Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında