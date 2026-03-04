Haberler

Serik'te aranan 5 hükümlü yakalandı

Serik'te aranan 5 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Hükümlüler, ifade işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı suç araştırma timleri ekipleri, ilçede aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlüler ifade işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış

Dünyayı ayağa kaldıran telefon! Her şey tek sözüyle başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.