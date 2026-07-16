Haberler

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Serik Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 07 AVM 398 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen H.Ş. idaresindeki 46 AJS 582 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden N.P. yönetimindeki 26 AFG 231 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı Hakan Şakar, "Kamyonet önümüzde seyrederken son anda frene bastı ve önündeki otomobile çarptı. O da diğer otomobile çarptı. Kazada hafif yaralılar var." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

Kuzey Işıkları değil Türkiye! Görüntüler mest etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Uzmandan çarpıcı iddia: Evleneceğimiz kişiyi özgürce seçmiyoruz!

Uzmandan çarpıcı iddia: Evleneceğimiz kişiyi özgürce seçmiyoruz!
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz

Milyonları tedirgin eden sözler: Tez zamanda bekliyoruz
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat