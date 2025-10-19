Serik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Barçın, yaptığı konuşmada, bulunduğu mahallenin teveccühü ile seçilen muhtarların, köylerin ve mahallelerin en önemli temsilcileri olduğunu söyledi.

Devletin şefkat elini her vatandaşa ulaştırma gayretinde olan muhtarların halk ile devlet arasında köprü olduğunu belirten Barçın, "Muhtarlarımız halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözülmesi konusunda en büyük gayreti göstermektedir." dedi.

Törene, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.