Şerife Bilgili Ercantürk'ün yeni sergisi Artweeks Akaretler'de sanatseverlerle buluştu

Sanatsever ve koleksiyonerleri, tanınmış sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen "Artweeks Akaretler"in 8. edisyonu 16 Kasım'a kadar devam edecek.

Begüm Güney küratörlüğünde hazırlanan "Soğuk Siyah" adlı sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan, sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk, Artweeks'e gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirterek, her yıl katılan galeri sayısının arttığını ifade etti.

Etkinliğin iki hafta boyunca yolu Beşiktaş'a düşen herkese açık olduğunu aktaran Ercantürk, "Artweeks özellikle genç sanatseverlerin ulaşabileceği bir sanat aktivitesine dönüştü." dedi.

Ercantürk, bu seneki edisyona "Soğuk Siyah" sergisiyle geçmiş yıllardan farklı bir üslupla katıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi şubat ayında çok büyük bir deprem yaşadık. Ben de Kahramanmaraşlı olduğum için ailemizden kayıplarımız oldu. İster istemez çok fazla etkilendim ve bir sanatçı olarak uzun bir süre hiçbir üretim yapamadım. İnsan ve doğa ilişkisi üzerine çokça düşünme fırsatım oldu. Deprem doğal bir tabiat olayı onu korkulacak bir şey haline getiren bizleriz. İnsanın hırsı, egosu ve doyumsuzluğu depremleri korkulacak hale getiriyor."

Ercantürk, son çalışmalarında acı ve hüzne odaklandığını, serginin böyle bir atmosferde hisselerinin dışa vurumu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Bu seriyi gelecek yıl çok özel bir proje için geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Ercantürk, "Sanatçı ve küratör Denizhan Özer'in teklifiyle önümüzdeki yıl Venedik Bienali'ne katılacağım. Kendileri bir süredir beni takip ettiklerini söylediler ve Asyalı bir sanat topluluğu olan Nine Dragons'un 'Singing in The Dark' temasıyla gerçekleştirecekleri sergiye davet ettiler. Ben de bir süre düşündüm ve katılmaktan çok memnun olacağımı ilettim. Çünkü bizim depremle benzer bir ruhu olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Etkinlik boyunca sanatçılarla konuşmalar, paneller ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği fuarın organizasyonunu Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş üsteniyor.

Sanatseverler ve sanatçılar arasında güçlü bağlar kurmayı hedefleyen Artweeks Akaretler, 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.