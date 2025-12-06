'Serial Bridges İstanbul' uluslararası dizi sektörü profesyonellerini buluşturdu

İstanbul'da ikinci kez düzenlenen ve uluslararası dizi endüstrisi ile köprüler kurmayı hedefleyen "Serial Bridges İstanbul" programı, dizi sektörü profesyonellerini Institut français'de buluşturdu.

Series Mania Institute, Institut français Türkiye ve m2 Film Lab ortaklığında gerçekleştirilen dizi geliştirme atölyesi, Türkiye ve yakın coğrafyadan yapımcı ve yazarları bir araya getirdi.

Yoğun bir başvuru sürecinin ardından seçilen 8 proje, atölye kapsamında geliştirildi. Katılımcı projelerin 5'i Türkiye'den, diğerleri ise İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan oluşuyor.

"Uluslararası arenada bağlantı kurmak için ilk adım"

Programın son günü Series Mania Forum Direktörü Leticia Godinho'nun sunumuyla ekipler, geliştirdikleri projeleri endüstrinin önemli temsilcilerine sundu.

Institut français Görsel-İşitsel İşbirliği Ataşesi Florent Signifredi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl programda bölgesel bir format olduğunu Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den katılımcıların bir araya geldiğini belirterek, "İyi bir etkileşim var. Takımda iyi bir ruh olduğunu görebiliyoruz. Hafta boyunca uzmanlar, birlikte projelerini geliştirmek ve hikayelerini sunmak için çalıştılar. Serial Bridges İstanbul'da Avrupa ve uluslararası arenada bağlantı kurmak için ilk adım, eğitim kampı ve sunumlar yapılıyor." dedi.

Signifredi, farklı türde projeler seçtiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Komedilerimiz, dramalarımız, tarihi dönem dizilerimiz, bilim kurgu ve yapay zeka dizilerimiz var. Gerçekten çok çeşitlilik var. Bence bu atölye ile göstermek istediğimiz şey, yaratıcılığı öne çıkarmak ve ticari spektrumun dışında, bazen daha sanatsal olan bazı projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak. Belki de üretimi biraz daha zor olan projeler. Bu yüzden buradayız, uluslararası ortak yapımcılarla bağlantı kurmaya ve bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz."

"Bu etkinliğin amacı onların dizilerinin hayata geçebilmesi için ortaklıklar yakalamaları"

Programın senaryo mentoru yazar ve yapımcı Nuran Evren Şit de birçok ülkeden yazarlar ile dizi yapma hayali ve cesareti olan insanların bir araya geldiğini, çok renkli projeler üzerine birlikte kafa yorduklarını ve herkesten ilham aldıklarını anlattı.

Şit, ekiplerin hepsinin projelere hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "Bu etkinliğin amacı onların dizilerinin hayata geçebilmesi için ortaklıklar yakalamaları. Bu da hikayelerin aslında sunum aşamasından geçmesi demek oluyor. Benim mentor olarak odaklandığım şey onların halihazırda içlerinde taşıdıkları ya da kağıda dökmüş oldukları hikayelerdeki eksikleri, pürüzleri ya da tam yansıtamadıkları, kendi içlerindeki duyguları biraz ön plana çıkarmaya çalıştım. Hem teknik olarak hem de biraz da duygusal destek vermeye çalıştım." diye konuştu.

Dizi yapmanın çok maliyetli bir iş olması nedeniyle, sadece iyi bir proje veya hikaye yaratmanın yeterli olmadığına işaret eden Şit, projeye inanan yatırımcıların, ortakların, yapımcıların, yayıncıların ve dağıtımcıların da olması gerektiğine dikkati çekti.

"Günümüzde dizileri üretip finanse etmek zor"

Serie Mania Institute Program Direktörü Pierre Ziemniak, programın tamamen uluslararası işbirliği ve ortak prodüksiyon fırsatları üzerine olduğuna belirterek, "Film endüstrisinde insanlar onlarca yıldır uluslararası ortak yapımcılık yapıyor. Bu film endüstrisinin bir parçası. Çünkü uluslararası üretim yapabildiğinizde finansmana erişmek daha kolay. Televizyon dizisi endüstrisinde durum çok farklı. Çünkü televizyonun başlangıcından beri diziler öncelikle yerel ulusal pazarlar için üretildi. Günümüzde dizileri üretip finanse etmek zor. Uluslararası ortak yapımların teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu yıllardır Serie Mania'da yapıyoruz." diye konuştu.

Series Mania Institute İş Geliştirme Müdürü Leticia Godinho Figuiredo ise programın giderek büyüyen bir ağı olduğunu vurgulayarak, "Beş yıl içinde sektör profesyonellerinin varlığını neredeyse üç katına çıkardığımızı söyleyebilirim. 2021'de 1800 profesyoneli ağırladık ve şimdi 5 binden fazlasını bekliyoruz. Karar vericiler, yapımcılar, senaristler, yayıncılar, tüm sektör üç gün boyunca Lille'de ağ kurma için bulunuyor. Yeni projenizi bulmak için en iyi yer burası." ifadelerini kullandı.

"Serial Bridges İstanbul"

"Serial Bridges İstanbul"da proje sahibi yapımcı ve yazar ikilileri, beş gün boyunca uluslararası dizi piyasası dinamikleri, ortak finansman ve ortak yapım fırsatları üzerine çalışma fırsatı buldu.

Katılımcılar, projelerini alanında uzman senaryo mentoru yazar ve yapımcı Nuran Evren Şit ve yapım mentoru İngiliz finans stratejisti Leona Connell mentorluğunda geliştirdi.

Serial Bridges, Netflix, OGM Pictures, Fremantle, HBO Max, Inter Medya, Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu ve İstanbul Sinema Müzesi gibi sektörün önde gelen kurumları tarafından destekleniyor.

Series Mania Institute ise tamamen dizilere adanmış ilk eğitim kurumu olarak, enstitü, sektörü farklı deneyimlerden gelenlere ve kariyer yollarına açmayı hedefliyor. Bu programlar, senaryo geliştirmeden yönetmenliğe, ön yapımdan post prodüksiyona kadar, dizilerin tüm süreçlerini kapsıyor.