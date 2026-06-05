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Borges'in İzinde Yeni Bir Sergi

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Sergen Şehitoğlu'nun "Çatallanan Yollar" başlıklı kişisel sergisi, Beyoğlu'nda bulunan SANATORIUM'da sanatseverlerle buluştu.

Sergen Şehitoğlu'nun "Çatallanan Yollar" başlıklı kişisel sergisi, Beyoğlu'nda bulunan SANATORIUM'da sanatseverlerle buluştu.

Adını Jorge Luis Borges'in "Yolları Çatallanan Bahçe" adlı öyküsünden alan sergi, labirent metaforu üzerinden bireyin görünmez sistemler içindeki konumunu, seçimlerini ve yön arayışını işliyor.

Matematik, algoritmalar ve mekansal kurguların merkezde olduğu sergide, metal yerleştirmeler, büyük ölçekli fotoğraf baskıları ve video çalışmaları izleyiciyle buluşuyor.

Sanatçı, matematiksel sistemleri fiziksel mekana dönüştürerek bireyin bugünün dünyasındaki varoluşuna dair sorular ortaya koyuyor.

Sergi, 18 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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