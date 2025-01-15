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Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak İstanbul Adliyesi'nde ifadede bulundu. Sarıkaya, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hukuki işlem başlatacağını ifade etti.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar ve ihbarlar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne ifade verdi. Sarıkaya, "Bu bir itibarsızlaştırma çabası. Gerçek net bir şekilde ortada. İfademi verdim gidiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serenay Sarıkaya gibi bazı ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul Adliyesi'ne gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika süren ifadesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sarıkaya, "Hakkımızda çıkan aslı astarı olmayan iftiraların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim, hiçbir problem yok. Benim adıma da yönlendirilen iddiarla alakalı ben de hukuki işlem başlatacağım. Dişimle tırnağımla bugünlere geldim. Bu bir itibarsızlaştırma çabası. Gerçek net bir şekilde ortada. İfademi verdim gidiyorum" dedi.

Ayşe Barım hakkında adli kontrol uygulanmıştı

"Çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan, ID İletişimin kurucusu Barım'ın, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı, rekabet kurallarını ihlal ettiği" öne sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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