Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Şereflikoçhisar ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Nevşehir'e giden L.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Gülhüyük Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak su kanalına girdi. Kazada, otobüs şoförü L.D., muavin H.Y. ve otobüste yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Şereflikoçhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.