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Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Yaralı

Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Yaralı
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsü bariyere çarpıp su kanalına girdi. Kazada otobüs şoförü, muavin ve bir yolcu yaralandı.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün bariyere çarpıp su kanalına girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Şereflikoçhisar ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Nevşehir'e giden L.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Gülhüyük Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak su kanalına girdi. Kazada, otobüs şoförü L.D., muavin H.Y. ve otobüste yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Şereflikoçhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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