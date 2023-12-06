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Serebral Palsili Müzik Öğretmeni Yeni Yetenekleri Yetiştiriyor

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Doğuştan Serebral Palsi hastası olan Nasuhi Can Özaydın, müzik öğretmeni olarak görev yaptığı okulda yeni yetenekleri müziğe kazandırıyor.

DOĞUŞTAN Serebral Palsi (SP) hastası ve 'absolut kulak' olan Nasuhi Can Özaydın (35), 3 yıldır müzik öğretmeni olarak görev yaptığı Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi'nde, yeni yetenekleri yetiştiriyor.

Doğuştan SP hastası Nasuhi Can Özaydın'ın, 4 yaşında klavye çalmaya başlaması ardından 'absolut kulak' (duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği) olduğu fark edildi. 6 yaşında Samsun Devlet Türk Müziği Korosu'nda görev alan Özaydın, Samsun Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni birincilikle kazandı; şan, piyano, klarnet ve kanun eğitimleri aldı. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Müzik Teorisi Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını tamamlayan Özaydın, 3 yıldır Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapıp, yeni yetenekleri yetiştiriyor. Rahatsızlığı nedeniyle yürüteçle ayakta durabilen Özaydın'ın hedefi ise yeni yetenekleri müziğe kazandırmak.

'MÜZİK, HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI'

Nasuhi Can Özaydın, müziğin hayatında bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyerek, "Benim gibi Serebral Palsili olan arkadaşlarım müzikten hiçbir zaman kopmasınlar. Bir şekilde sosyal olarak müzikle ya da görsel sanatlarla ilgilensinler. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına sahip orkestra şefi Hikmet Şahin'in el hareketlerini küçükken taklit ettiğim için müziğe ilgim arttı. O gün, bugündür müzikle iç içeyim. Ailemin de çok büyük bir payı var. Annem kimya öğretmeni. Onun vasıtasıyla öğretmenliğe soyunduk. 2020'den beri Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak çalışıyorum. Müzik, benim için hayatımın bir dönüm noktası. Müzik olmasaydı ne olurdu açıkçası bilmiyorum" dedi.

'CAN, ÇOK ERKEN KEŞFEDİLDİ'

Anne Nilüfer Özaydın (59) ise doktorların oğluna tanı koyduktan sonra müzik dinletilmesi tavsiyesinde bulunduğunu söyleyerek, "Ben de oğluma düzenli olarak müzik dinletmeye başladım. Can ile beraber sürekli hastane ortamında yoğun tedaviler aldık. Ankara'ya geldik, çocuk nörologlarının, pedagoglarının ve buradaki özel eğitim kurumlarının toplu müdahalesiyle sürecimiz çok daha hızlandı. Can, çok erken keşfedildi. Her yere Can'ın tanısını söyleyerek gittik. Bize insanlar gözlerini büyüterek baktı. Önünde çalabileceği bir enstrüman arayışı içine girdik ve iki seçenek vardı; kanun, klarnet ve sonrasında hayatımıza piyano da girdi. Şimdi sınıfta ders anlatıyor, öğrencileriyle çok mutlu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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