Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yeni pazar projesinin temeli atıldı. Vali Rahmi Doğan, pazar yerlerinin önemine vurgu yaparak, belediyelerin hizmet anlayışının değiştiğini belirtti. Proje, hem modern bir pazar alanı sunacak hem de çevre dostu özellikleriyle dikkat çekecek.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "arabacıalanı yeni pazar" projesinin temeli atıldı.

Fuzuli Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Rahmi Doğan, semt pazar yerlerinin açılmasının kent için önemli olduğunu söyledi.

Lokasyon olarak güzel ve stratejik yer seçildiğini belirten Doğan, "Belediye denildiğinde yerel müşterek hizmetlerini gören kamu kurumları anlaşılır ama bizim belediyelerden beklentilerimiz gittikçe arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle İstanbul'da kendisinin yapmış olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığından sonra belediyeler de farklı fonksiyonlarda icra etmesi gerektiği ve bunlar vesilesiyle halkımıza, vatandaşımıza daha rahat hizmet götürme imkanının olduğunu görünce belediyelerin yetkileri, imkanları ve bütçeleri artırıldı." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da pazar alanın ilçeye ciddi hizmetler vereceğini dile getirerek, "Farklı etkinliklerin ve faaliyetlerin ortaya konduğu ticaretin kalbinin de vatandaş tanzim satış şeklinde hem uygun hem de kaliteli ürünü alacakları imkana kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise ilçe halkına verdikleri sözleri tuttuklarını, bundan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.

Temeli atılan pazar yerinin 7 bin metrekare inşa sahası, 3 bin 100 metrekaresi kapalı çok amaçlı pazaryeri, 280 metrekaresi de balıkhane olacağını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Son derece modern pazaryerinin temelini atıyoruz. İçerisinde her şeyi düşündük, kendi kendine enerjisini üreten güneş enerji sistemini koyuyoruz. Gri su yağmur hasadı çalışmalarımızı bu projede gerçekleştiriyoruz."

Çelik, projenin içerisinde elektrikli şarj istasyonlarının olduğuna da değinerek, olası deprem anında lojistik üstü olarak kullanılacağını da kaydetti.

Konuşmaların ardından butona basılarak temel atıldı, Serdivan Müftüsü Abdulsamet Erkul'un duasıyla kurban kesildi.

Sudanlı öğrenciler ülkelerindeki çatışmalara dikkati çekti

Sakarya Üniversitesi Sudanlı Öğrenciler Birliği, Sudan'da devam eden çatışmalara dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Sudanlı öğrenciler, ellerinde döviz ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler adına açıklama yapan Sudanlı Öğrenciler Birliği temsilcileri, ülkelerindeki çatışmaların başta Al-Faşir olmak üzere pek çok bölgede derin insanlık krizine dönüştüğünü söyledi.

Açıklama sırasında sık sık barış çağrısı içeren sloganlar atan öğrenciler, savaşın sona ermesi, sivillerin korunması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde mesaj verdi.

Öğrenciler etkinliğin sonunda Sudan'da hayatını kaybeden siviller için dua etti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
