Serdivan'da Fabrika Tavanında Çökme: 3 Yaralı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir oto tekstil fabrikasının tavanında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fabrikanın tavanında meydana gelen çökmede 3 kişi hafif yaralandı.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Kanalboyu mevkisindeki oto tekstil fabrikasında, saat 14.00 sıralarında tavanda çökme oldu. 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet ERDEM (SERDİVAN), (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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