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Serdivan Çocuk Bahçesi'nde Atölye Çalışmaları Devam Ediyor

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Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Bahçesi atölyeleri, çocukların duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken sosyalleşme imkanı da sunuyor. Atölye etkinlikleri, hareket-beceri alıştırmaları ve geleneksel sokak oyunlarıyla da zenginleştiriliyor. Kontenjanlar sınırlı olup, etkinlikler 7 Eylül'de sona erecek.

Serdivan Çocuk Bahçesi'nde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşiyor.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Bahçesi atölyeleri, her hafta yenilenen içerikleriyle devam ediyor.

Çocukların duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşme imkanı bulduğu atölye çalışmaları, miniklerden büyük ilgi görüyor.

Etkinlikler kapsamında hareket-beceri alıştırmaları ile geleneksel sokak oyunları da gerçekleştirilecek.

Sınırlı sayıda kontenjanla 3-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen atölye etkinlikleri, 7 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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