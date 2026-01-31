Haberler

Macaristan'da tutuklu bulunan suç örgütü yöneticisi, Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından durumu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından, A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Serdar Serçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı" dedi.

